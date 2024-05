EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagvormittag tiefer

So bewegt sich EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 9,55 EUR.

Die Aktie verlor um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 9,55 EUR. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 9,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,56 EUR. Zuletzt wechselten 12.399 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.07.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 155,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 24.04.2024 Kursverluste bis auf 8,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,79 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 24.04.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE ebenfalls -0,15 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 201,31 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 240,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte EVOTEC SE am 22.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

2024 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -0,140 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

