EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag stärker

EVOTEC SE im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 22,19 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere um 11:48 Uhr 0,4 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 22,38 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,38 EUR. Bisher wurden heute 50.045 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 10.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,81 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 28,80 EUR.

Am 29.08.2022 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 172,20 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 164,67 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte EVOTEC SE am 29.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass EVOTEC SE ein EPS in Höhe von 1,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in EVOTEC SE abgeworfen

Juli 2023: Experten empfehlen EVOTEC SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in EVOTEC SE abgeworfen