EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Zuletzt konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 22,29 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 22,29 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 22,38 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,38 EUR. Zuletzt wechselten 12.231 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 10.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,14 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 26,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 33,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,80 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 29.08.2022 vor. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,41 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 172,20 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,67 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 29.08.2023 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte EVOTEC SE möglicherweise am 12.11.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,48 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

