EVOTEC SE Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von EVOTEC SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 6,68 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 6,68 EUR. Zwischenzeitlich weitete die EVOTEC SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,39 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,80 EUR. Bisher wurden heute 604.352 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,62 EUR erreichte der Titel am 15.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 58,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 24,27 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 8,42 EUR angegeben.

Am 13.08.2025 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,54 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 171,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 182,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,446 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

