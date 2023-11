EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagvormittag höher

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 18,02 EUR zu.

Das Papier von EVOTEC SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 18,02 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EVOTEC SE-Aktie sogar auf 18,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,64 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 39.757 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 26,29 Prozent niedriger. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 17,85 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 25,65 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 08.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 196,28 EUR – ein Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 172,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

