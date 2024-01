EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,7 Prozent auf 17,52 EUR ab.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,7 Prozent auf 17,52 EUR abwärts. Die EVOTEC SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 17,52 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 18,00 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 286.067 Aktien.

Bei 24,44 EUR markierte der Titel am 25.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 39,50 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 15,38 EUR fiel das Papier am 05.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 25,40 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 08.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 EUR gegenüber -0,16 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 196,28 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,20 EUR in den Büchern standen.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 24.04.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.03.2025 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2022 einen Verlust in Höhe von -0,717 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

