EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Mittwochvormittag nach

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von EVOTEC SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 17,91 EUR ab.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 17,91 EUR. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 17,86 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 48.831 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Bei 24,44 EUR markierte der Titel am 25.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,50 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,38 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 25,40 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 08.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 196,28 EUR gegenüber 172,20 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -0,717 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

