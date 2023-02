EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verliert am Freitagvormittag

Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 18,54 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 18,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,70 EUR. Bisher wurden heute 12.581 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Bei 30,92 EUR markierte der Titel am 10.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 40,05 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,80 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 25,24 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,83 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

EVOTEC SE ließ sich am 29.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR gegenüber 0,82 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 172,20 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 159,66 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 30.03.2023 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass EVOTEC SE im Jahr 2021 1,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images