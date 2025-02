EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Nachmittag stärker

EVOTEC SE im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 8,78 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere um 15:52 Uhr 1,1 Prozent. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,94 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,72 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 355.091 EVOTEC SE-Aktien.

Am 28.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,77 EUR an. Mit einem Zuwachs von 68,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,34 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 9,68 EUR.

Am 06.11.2024 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 196,28 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 184,89 Mio. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,776 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

