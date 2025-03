EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Nachmittag ab

EVOTEC SE im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 4,2 Prozent auf 6,32 EUR nach.

Um 15:51 Uhr ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,2 Prozent auf 6,32 EUR. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 6,30 EUR. Bei 6,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 763.197 EVOTEC SE-Aktien.

Am 28.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 57,21 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.08.2024 bei 5,06 EUR. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 24,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,68 EUR.

Am 06.11.2024 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,22 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 184,89 Mio. EUR – eine Minderung von 5,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 196,28 Mio. EUR eingefahren.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,762 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX am Mittag in Rot

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX fällt mittags zurück

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX schwächelt zum Handelsstart