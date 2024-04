EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Mittag südwärts

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 14,20 EUR nach.

Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 14,20 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die EVOTEC SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,19 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,43 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 110.904 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.07.2023 erreicht. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 41,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,62 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 11,16 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2022 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 22,90 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 08.11.2023. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 196,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 172,20 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 08.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,263 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

