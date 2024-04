EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochnachmittag mit kräftigen Verlusten

EVOTEC SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,3 Prozent auf 13,63 EUR abwärts.

Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 5,3 Prozent auf 13,63 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 13,52 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,43 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 568.596 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 26.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR an. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 44,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 15.03.2024 Kursverluste bis auf 12,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 7,45 Prozent sinken.

Im Jahr 2022 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 22,90 EUR an.

Am 08.11.2023 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 196,28 EUR. Im Vorjahresviertel waren 172,20 EUR in den Büchern gestanden.

EVOTEC SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 24.04.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 08.05.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,263 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

