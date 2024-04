EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

EVOTEC SE im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 14,43 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:00 Uhr 0,3 Prozent auf 14,43 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,43 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,43 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.670 EVOTEC SE-Aktien.

Am 26.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 69,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Bei einem Wert von 12,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 14,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 22,90 EUR an.

Am 08.11.2023 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 196,28 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 172,20 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 08.05.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,263 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

