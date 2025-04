EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE schießt am Donnerstagmittag hoch

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 7,0 Prozent auf 5,69 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:41 Uhr 7,0 Prozent im Plus bei 5,69 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 5,97 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,89 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 249.286 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.04.2024 bei 14,55 EUR. Mit einem Zuwachs von 155,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,06 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 11,10 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,68 EUR an.

Am 06.11.2024 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 184,89 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 196,28 Mio. EUR umsetzen können.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,807 EUR ausweisen wird.

