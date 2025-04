EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Donnerstagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,4 Prozent auf 5,55 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 4,4 Prozent im Plus bei 5,55 EUR. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 5,97 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,89 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 365.045 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.04.2024 bei 14,55 EUR. 161,97 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,06 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,68 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,80 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 184,89 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 196,28 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,807 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

