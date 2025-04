EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE springt am Donnerstagvormittag an

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 12,1 Prozent auf 5,96 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 12,1 Prozent auf 5,96 EUR zu. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,97 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,89 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 49.736 EVOTEC SE-Aktien.

Bei 14,55 EUR markierte der Titel am 11.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 144,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,06 EUR ab. Abschläge von 15,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 9,68 EUR angegeben.

Am 06.11.2024 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,80 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 184,89 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 196,28 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,807 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

