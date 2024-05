EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verteidigt am Mittag Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von EVOTEC SE zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 9,64 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 9,64 EUR. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 9,70 EUR zu. In der Spitze büßte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 9,62 EUR ein. Mit einem Wert von 9,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 296.499 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.07.2023 auf bis zu 24,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 153,53 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,52 EUR ab. Mit Abgaben von 11,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,50 EUR aus.

EVOTEC SE gewährte am 24.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,15 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,36 Prozent auf 201,31 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 240,69 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.05.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 13.08.2025.

2024 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -0,140 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

