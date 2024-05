EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Vormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 9,69 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 9,69 EUR. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 9,70 EUR zu. Bei 9,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 53.687 EVOTEC SE-Aktien.

Am 26.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 152,22 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,52 EUR. Dieser Wert wurde am 24.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 12,07 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 18,50 EUR.

Am 24.04.2024 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,36 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 201,31 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 240,69 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 22.05.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,140 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

