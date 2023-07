EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die EVOTEC SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 20,39 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:04 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 20,39 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,44 EUR an. In der Spitze büßte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 20,34 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,39 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10.182 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 29,71 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2022). Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 31,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 27,42 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 28,80 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 29.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,41 EUR vermeldet. Der Umsatz lag bei 172,20 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 164,67 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 09.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der EVOTEC SE-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 08.08.2024.

Experten taxieren den EVOTEC SE-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,48 EUR je Aktie.

