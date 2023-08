EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 22,11 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 22,11 EUR. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 22,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,08 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 137.037 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,74 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 25,46 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 33,06 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,80 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

EVOTEC SE gewährte am 29.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 172,20 EUR – ein Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 164,67 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.08.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

