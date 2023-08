EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

EVOTEC SE im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 22,09 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 22,09 EUR. Im Tageshoch stieg die EVOTEC SE-Aktie bis auf 22,21 EUR. Bei 22,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 9.587 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 16.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 27,74 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 20,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 14,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 33,00 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,80 EUR.

Am 29.08.2022 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,41 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 172,20 EUR im Vergleich zu 164,67 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte EVOTEC SE am 29.08.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Experten taxieren den EVOTEC SE-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,48 EUR je Aktie.

