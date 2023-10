EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 17,49 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 17,49 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 17,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,26 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 53.394 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 15,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,00 EUR.

Am 29.08.2022 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,16 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 172,20 EUR, gegenüber 172,20 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,48 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Hot Stocks heute: DAX Erholung möglich - Discount Call (PE9JYF) - EVOTEC

Aufschläge in Frankfurt: MDAX steigt zum Start

XETRA-Handel: TecDAX-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu