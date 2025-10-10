EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE reagiert am Mittag positiv

EVOTEC SE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 6,86 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 6,86 EUR. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,96 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 243.743 EVOTEC SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.11.2024 auf bis zu 10,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 54,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Abschläge von 26,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,42 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 13.08.2025 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 171,24 Mio. EUR – eine Minderung von 5,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 182,12 Mio. EUR eingefahren.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2025 -0,444 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

