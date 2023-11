EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

EVOTEC SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 17,75 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 17,75 EUR. Zwischenzeitlich weitete die EVOTEC SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,57 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,88 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 145.470 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,73 Prozent. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,80 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 25,65 EUR.

Am 08.11.2023 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,16 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 196,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 172,20 EUR in den Büchern gestanden.

EVOTEC SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je Aktie aus.

