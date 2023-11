EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verbilligt sich am Vormittag

So bewegt sich EVOTEC SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,7 Prozent auf 17,76 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 2,7 Prozent auf 17,76 EUR abwärts. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,70 EUR ab. Bei 17,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 16.205 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 24,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (14,80 EUR). Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 16,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,65 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 08.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,16 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 196,28 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 172,20 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte EVOTEC SE am 28.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Gewinne

TecDAX aktuell: TecDAX zum Handelsende mit Kursplus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Donnerstagnachmittag im Aufwind