EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 17,40 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 17,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 17,39 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,57 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 16.161 EVOTEC SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.07.2023 erreicht. Gewinne von 40,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.05.2023 bei 15,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,61 Prozent.

Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 25,40 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 08.11.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 196,28 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,20 EUR in den Büchern standen.

Am 24.04.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -0,717 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

