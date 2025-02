EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 8,56 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr um 2,5 Prozent auf 8,56 EUR ab. Die EVOTEC SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,46 EUR nach. Mit einem Wert von 8,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 133.896 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,77 EUR) erklomm das Papier am 28.03.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 42,04 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2024 bei 5,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,68 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

EVOTEC SE veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,22 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 184,89 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 196,28 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2025 erfolgen.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,776 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

