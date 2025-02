EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich EVOTEC SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 8,52 EUR.

Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:49 Uhr verlor das Papier 3,0 Prozent auf 8,52 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,42 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,72 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 316.824 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,77 EUR) erklomm das Papier am 28.03.2024. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 42,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 5,06 EUR fiel das Papier am 08.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,58 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,68 EUR aus.

EVOTEC SE gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 184,89 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 196,28 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,776 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

