EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Mittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 12,86 EUR abwärts.

Das Papier von EVOTEC SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 12,86 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 12,71 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 213.905 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 26.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 90,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,71 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,13 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 22,90 EUR an.

Am 08.11.2023 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 196,28 EUR – ein Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 172,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,260 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

