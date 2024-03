EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Nachmittag ins Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 12,89 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 12,89 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,71 EUR ab. Mit einem Wert von 12,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 367.172 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.07.2023 bei 24,44 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 89,68 Prozent hinzugewinnen. Bei 12,71 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,36 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 22,90 EUR an.

Am 08.11.2023 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 196,28 EUR umgesetzt, gegenüber 172,20 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 27.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2023 -0,260 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Start

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX notiert zum Start im Minus

Gewinne in Frankfurt: TecDAX am Mittwochmittag im Aufwind