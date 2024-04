EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagnachmittag gefragt

Aktie im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 13,46 EUR nach oben.

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 13,46 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,64 EUR. Bei 13,31 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 964.206 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 26.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 81,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,62 EUR am 15.03.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 6,28 Prozent sinken.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2022 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 22,90 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Am 08.11.2023 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 196,28 EUR – ein Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 172,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte EVOTEC SE am 24.04.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte EVOTEC SE möglicherweise am 08.05.2025 präsentieren.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,263 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

