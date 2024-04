EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagvormittag schwächer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 13,32 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 13,32 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 13,23 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,31 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 55.805 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Bei 24,44 EUR erreichte der Titel am 26.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 45,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,62 EUR. Dieser Wert wurde am 15.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 22,90 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 08.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 EUR gegenüber -0,16 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 196,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 172,20 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 08.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von EVOTEC SE.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,263 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

