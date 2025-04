EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 5,27 EUR abwärts.

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,0 Prozent auf 5,27 EUR ab. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 5,22 EUR. Mit einem Wert von 5,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 259.143 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 14,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 171,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 4,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 9,68 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 06.11.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,80 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 184,89 Mio. EUR im Vergleich zu 196,28 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2024 -0,807 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 3 Jahren verloren

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX tiefrot

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein