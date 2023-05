EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Donnerstagmittag fester

Aktien in diesem Artikel EVOTEC 19,21 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere um 11:48 Uhr 3,2 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 19,29 EUR. Mit einem Wert von 18,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 255.314 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 29,71 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 54,90 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,83 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

EVOTEC SE ließ sich am 29.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,82 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,86 Prozent auf 172,20 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 159,66 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 12.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 08.08.2024.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

