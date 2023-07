EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagnachmittag im Aufwind

Notierung im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 21,24 EUR nach oben.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 4,2 Prozent im Plus bei 21,24 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 21,43 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,20 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 271.471 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,71 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 30,32 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 28,80 EUR an.

Am 29.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 172,20 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,67 EUR in den Büchern standen.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q2 2023 wird am 09.08.2023 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

