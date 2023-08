EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE stabilisiert sich am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 22,05 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:46 Uhr die EVOTEC SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 22,05 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 22,09 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 21,82 EUR. Bei 21,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 19.739 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.08.2022 bei 27,74 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,80 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 14,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 32,88 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,00 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

EVOTEC SE gewährte am 29.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 172,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 164,67 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.08.2023 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 12.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von EVOTEC SE.

Den erwarteten Gewinn je EVOTEC SE-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,48 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Juli 2023: Experten empfehlen EVOTEC SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in EVOTEC SE abgeworfen

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in EVOTEC SE abgeworfen