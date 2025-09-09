EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE macht am Donnerstagnachmittag Boden gut
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 5,92 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 5,92 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EVOTEC SE-Aktie sogar auf 5,95 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,85 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 296.859 EVOTEC SE-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 79,27 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 17,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,42 EUR.
Am 13.08.2025 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 171,24 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2025 -0,436 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|EVOTEC SE Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
