EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verteidigt Stellung am Mittwochvormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von EVOTEC SE zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die EVOTEC SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 17,90 EUR an der Tafel.

Die EVOTEC SE-Aktie wies um 09:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 17,90 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,95 EUR zu. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 17,88 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 17,94 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.339 EVOTEC SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 24,44 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 36,57 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 14,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 20,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,00 EUR.

Am 29.08.2022 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 172,20 EUR im Vergleich zu 172,20 EUR im Vorjahresquartal.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

