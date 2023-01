EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Um 04:22 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 17,03 EUR zu. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 17,28 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,82 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 197.331 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.01.2022 bei 38,92 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 56,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 14,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 15,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 32,67 EUR.

Am 29.08.2022 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,82 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 172,20 EUR – ein Plus von 7,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 159,66 EUR erwirtschaftet hatte.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q4 2022 wird am 30.03.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

