EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 16,89 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 16,89 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,16 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,96 EUR. Bisher wurden heute 102.330 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 25.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.05.2023 bei 15,38 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 8,94 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 25,40 EUR.

Am 08.11.2023 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 196,28 EUR. Im Vorjahresviertel waren 172,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte EVOTEC SE am 24.04.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2022 einen Verlust in Höhe von -0,717 EUR ausweisen wird.

