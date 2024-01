EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Nachmittag

So bewegt sich EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 16,93 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 16,93 EUR zu. Im Tageshoch stieg die EVOTEC SE-Aktie bis auf 17,16 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,96 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 250.649 EVOTEC SE-Aktien.

Am 25.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 44,40 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,38 EUR am 05.05.2023. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 10,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 25,40 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 08.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 EUR gegenüber -0,16 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 196,28 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 172,20 EUR umgesetzt worden waren.

EVOTEC SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 24.04.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2022 -0,717 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

