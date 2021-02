EVOTEC SE-Aktie aktuell: EVOTEC SE mit positiven Vorzeichen

Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 36,14 EUR. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 36,30 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 278.060 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 27.01.2021 markierte das Papier bei 43,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Bei 17,17 EUR fiel das Papier am 16.03.2020 auf ein 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 32,60 EUR. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EVOTEC SE-Aktie in Höhe von 0,337 EUR im Jahr 2022 aus.

Die Evotec SE zählt zu den weltweit führenden Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen. Die Firma ist auf neurale Erkrankungen, Schmerz, Stoffwechsel- und Entzündungskrankheiten sowie Onkologie spezialisiert. Das Kerngeschäft bildet die Wirkstoffforschung, die in Kooperation mit Partnerunternehmen aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie realisiert wird. Unternehmen, die ihre Wirkstoffentwicklung auslagern wollen, werden hochwertige Lösungen und Dienstleistungen in diesem Bereich angeboten. Evotec übernimmt dabei alle Aktivitäten bis hin zur klinischen Entwicklung. Das Unternehmen unterhält langjährige Forschungsallianzen mit den größten Pharma-Unternehmen wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi oder Takeda sowie mit der Havard University zur Erforschung neuer Wirkstoffe.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images