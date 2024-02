Blick auf Aktienkurs

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag in Grün

12.02.24 12:04 Uhr

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Plus bei 14,32 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 14,32 EUR. Im Tageshoch stieg die EVOTEC SE-Aktie bis auf 14,33 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,94 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 136.678 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte am 26.07.2023 auf bis zu 24,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 70,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 13,02 EUR fiel das Papier am 05.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 23,90 EUR für die EVOTEC SE-Aktie. Am 08.11.2023 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 196,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 172,20 EUR in den Büchern gestanden. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 24.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.03.2025 erwartet. Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,263 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie Zuversicht in Frankfurt: TecDAX schlussendlich stärker Handel in Frankfurt: MDAX mit Kursplus Börse Frankfurt in Grün: TecDAX verbucht am Nachmittag Gewinne

