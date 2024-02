EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagvormittag behauptet

Aktienentwicklung

Die Aktie von EVOTEC SE zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 13,88 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 13,88 EUR. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 14,02 EUR zu. In der Spitze büßte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 13,88 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,94 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.631 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.07.2023 bei 24,44 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 76,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 05.02.2024 auf bis zu 13,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 6,20 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 23,90 EUR aus.

EVOTEC SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 172,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 196,28 EUR ausgewiesen.

Am 24.04.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,263 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

