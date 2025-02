EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Mittag nach

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 8,38 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:46 Uhr fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 8,38 EUR ab. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 8,37 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,49 EUR. Bisher wurden heute 120.948 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,77 EUR) erklomm das Papier am 28.03.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 43,30 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.08.2024 bei 5,06 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,68 EUR.

Am 06.11.2024 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,22 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,80 Prozent auf 184,89 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 196,28 Mio. EUR gelegen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,776 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Minus

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX klettert letztendlich

Börse Frankfurt in Rot: MDAX liegt nachmittags im Minus