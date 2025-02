EVOTEC SE Aktie News: Anleger greifen bei EVOTEC SE am Vormittag zu

Kurs der EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 8,53 EUR nach oben.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 8,53 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 8,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,49 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.161 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.03.2024 bei 14,77 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 73,26 Prozent Luft nach oben. Am 08.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 40,65 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,68 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 196,28 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 184,89 Mio. EUR.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.03.2025 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,776 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

