EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Aktie im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 13,27 EUR nach oben.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 13,27 EUR. Im Tageshoch stieg die EVOTEC SE-Aktie bis auf 13,36 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,12 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 350.586 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 26.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 84,24 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,71 EUR. Dieser Wert wurde am 11.03.2024 erreicht. Abschläge von 4,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 22,90 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 08.11.2023. Das EPS lag bei -0,22 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 196,28 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,20 EUR in den Büchern standen.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 24.04.2024 erwartet. Schätzungsweise am 27.03.2025 dürfte EVOTEC SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,260 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich

Zuversicht in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX mittags

Handel in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Start