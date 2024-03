EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Vormittag um Nulllinie

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die EVOTEC SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 13,09 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie bewegte sich um 09:05 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 13,09 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EVOTEC SE-Aktie sogar auf 13,14 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 13,07 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,12 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 12.733 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.07.2023 auf bis zu 24,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 86,71 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,71 EUR. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 2,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 22,90 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 196,28 EUR. Im Vorjahresviertel waren 172,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte EVOTEC SE am 24.04.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 27.03.2025.

2023 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -0,260 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

