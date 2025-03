EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Nachmittag tiefer

EVOTEC SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 6,19 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:49 Uhr rutschte die EVOTEC SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 6,19 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 6,17 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,31 EUR. Zuletzt wechselten 405.163 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.03.2024 erreicht. Gewinne von 138,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2024 bei 5,06 EUR. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 22,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,68 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 06.11.2024. Das EPS lag bei -0,22 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,80 Prozent zurück. Hier wurden 184,89 Mio. EUR gegenüber 196,28 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,762 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Start steigen