EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE schießt am Mittag hoch

12.04.24 12:05 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 5,6 Prozent im Plus bei 14,04 EUR.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,6 Prozent auf 14,04 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die EVOTEC SE-Aktie sogar auf 14,33 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,86 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 554.244 Stück gehandelt. Bei einem Wert von 24,44 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.07.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 74,07 Prozent. Am 15.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 10,15 Prozent wieder erreichen. Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 22,65 EUR. Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 08.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,16 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 196,28 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 172,20 EUR umgesetzt. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte EVOTEC SE am 24.04.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 08.05.2025. Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,263 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern. Redaktion finanzen.net

